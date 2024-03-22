Погода в Україні на вихідних, 23 та 24 березня

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідні, 23 та 24 березня, буде комфортною та доволі теплою. Лише у неділю у західній та центральній частині можливе похолодання й незначні опади. Температура повітря прогріється від +10 °С до +17 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на вихідних

Субота в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів, на Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі.

Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С.

Водночас, у неділю дещо похолодає, опадів побільшає у західній, північній та місцями центральній частині.

Стовпчики термометрів 24 березня покажуть +10..+14 °С.

Температура повітря станом на 23 березня 08:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 23 березня 14:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 24 березня 08:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 24 березня 14:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві та області на вихідних

У Києві 23 березня буде комфортна та тепла погода. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +14 °С.

Водночас, неділя принесе у столицю певне похолодання. Крім того, можливий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть приблизно +7 °С.

Нагадаємо, 22 березня в Україні погода буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 °С до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі.

До слова, у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.