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В Україну завітає справжня весна — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на вихідних

22 березня 2024 14:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідних, 23 та 24 березня
Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні на вихідні, 23 та 24 березня, буде комфортною та доволі теплою. Лише у неділю у західній та центральній частині можливе похолодання й незначні опади. Температура повітря прогріється від +10 °С до +17 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні на вихідних

Субота в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів, на Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі. 

Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С. 

Водночас, у неділю дещо похолодає, опадів побільшає у західній, північній та місцями центральній частині. 

Стовпчики термометрів 24 березня покажуть +10..+14 °С. 

Погода в Україні на вихідних 23 та 24 березня
Температура повітря станом на 23 березня 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні на вихідних 23 та 24 березня
Температура повітря станом на 23 березня 14:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні на вихідних 23 та 24 березня
Температура повітря станом на 24 березня 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні на вихідних 23 та 24 березня
Температура повітря станом на 24 березня 14:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві та області на вихідних

У Києві 23 березня буде комфортна та тепла погода. Опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до +14 °С. 

Водночас, неділя принесе у столицю певне похолодання. Крім того, можливий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть приблизно +7 °С.

Нагадаємо, 22 березня в Україні погода буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 °С до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі. 

До слова, у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.

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