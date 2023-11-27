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В Укргидрометеоцентре назвали наиболее пострадавшие от снегопадов регионы

27 ноября 2023 19:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Непогода в Украине: синоптики рассказали о последствиях
Последствия непогоды в Украине. Фото: FB/ГСЧС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

От циклона, принесшего на территорию Украины снег и сильный ветер, больше всего пострадали южные области, Одесская и Николаевская, а также север страны — Сумская и Черниговская. Порывы ветра там составляли 15-23 м/с, а на юге – 25-28.

Об этом Новини.LIVE рассказала синопткиня Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.

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По ее словам, сильнейший ветер зафиксировали в Одесской области в Вилково — 35 м/с. В местах с активными снегопадами ветер создавал метели.

Следовательно, наибольший снежный покров образовался полосой через всю Украину от Одесской и Николаевской областей на Черниговскую и Сумскую области. Он достигает от 10-15 до 27 см.

Погода в Украине
Последствия непогоды в Одесской области. Фото: FB/ГСЧС

"Киеву повезло, хотя мы считали, что город тоже окажется под действием циклона, в связи с его активностью на севере страны. Самый большой снежный покров на востоке Киевщины, в Яготыне, 17 см. В Киеве — примерно 5-8 см, но это из-за активность ветра, создающего переметы", — отметила Голеня.

Синоптик еще раз напомнила, что сейчас циклон уже за пределами Украины. Со вторника, 28 ноября, погода успокоится.

Напомним, по прогнозу Укргидрометеоцентра, со среды, 29 ноября, территорию Украины накроет новый циклон. Он принесет потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега.

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