Негода в Україні: синоптики розповіли про наслідки

Наслідки негоди в Україні. Фото: FB/ДСНС

Від циклону, який приніс на територію Україну сніг та сильний вітер, найбільше постраждали південні області, Одеська та Миколаївська, а також північ — Сумська та Чернігівська. Пориви вітру там становили 15-23 м/с, а на півдні — 25-28.

Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталія Голеня.

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За її словами, найсильніший вітер зафіксували на Одещині у Вилково — 35 м/с. У місцях із активними снігопадами, вітер створював хуртовини.

Відтак найбільший сніговий покрив утворився смугою через всю Україну від Одеської та Миколаївської областей на Чернігівську та Сумську області. Він сягає від 10-15 до 27 см.

Наслідки негоди на Одещині. Фото: FB/ДСНС

"Києву пощастило, хоча ми вважали, що місто теж опиниться під дією циклону, у звʼязку із його активністю на півночі країни. Найбільший сніговий покрив на сході Київщини, у Яготині, 17 см. У Києві — приблизно 5-8 см, але це через активність вітру, який створює перемети", — зазначила Голеня.

Синоптик ще раз нагадала, що наразі циклон вже за межами України. Із вівторка, 28 листопада, погода заспокоїться.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометеоцентру, із середи, 29 листопада, територію України накриє новий циклон. Він принесе потепління, а також опади у вигляді дощу та мокрого снігу.