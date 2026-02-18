Видео
Україна
Видео

Синоптики Укргидрометцентра объявили опасность в Украине завтра

Дата публикации 18 февраля 2026 17:25
Погода в Украине на завтра 19 февраля — прогноз Укргидрометцентра
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 февраля, будет облачной. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Кроме того, синоптики прогнозируют гололед. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля

В Украине завтра будет умеренный снег, а на юго-востоке и востоке дождь с переходом в снег. Ночью местами возможен гололед.

Погода в Україні 19 лютого
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью прогнозируют значительный снег, в западных областях, днем на Правобережье местами небольшой снег.

На дорогах, но кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, а ночью в южных и большинстве центральных регионах, днем на Левобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -7...-13 °С, днем -3...-9 °С, в течение суток на юго-востоке и востоке 0...-5 °С. На Закарпатье и в Крыму ожидается -3...+2 °С.

Синоптики объявили опасность из-за метеорологических явлений

Ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье ожидаются порывы ветра со скоростью 15-10 метров в секунду.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью будет значительный снег и метель. На дорогах гололедица, кроме юго-востока и Закарпатья.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Вследствие ухудшения погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Опасные гидрологические явления

Синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях завтра на большинстве рек суббассейна Северского Донца в Харьковской области. Там ожидается формирование максимальных уровней воды с удержанием на поймах рек Уды и Лопань.

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 19 лютого
Опасные гидрологические явления 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Что прогнозируют синоптики на завтра

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильный мороз этой ночью будет на севере, местами в центральных областях и даже в Одесской области. Там ожидается -9...-12 °C.

А в Харькове завтра будут осадки и гололедица. Кроме того, прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Киеве 19 февраля будет облачная погода. Ночью возможен умеренный снег, а днем осадки ожидаются небольшие.

погода непогода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
