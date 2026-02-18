Прогноз погоди в Україні на завтра 19 лютого від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі оголосили небезпеку через погоду завтра
Погода в Україні завтра, 19 лютого, очікується хмарною. Синоптики прогнозують сніг, дощ та ожеледь. Внаслідок погодних умов оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого
В Україні завтра буде помірний сніг, а на південному сході та сході дощ з переходом у сніг. Вночі місцями можлива ожеледь.
У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі прогнозують значний сніг, в західних областях, вдень на Правобережжі місцями невеликий сніг.
На дорогах, але крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.
Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вночі у південних та більшості центральних регіонах, вдень на Лівобережжі можливі пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі -7...-13 °С, вдень -3...-9 °С, упродовж доби на південному сході та сході 0...-5 °С. На Закарпатті та у Криму очікується -3...+2 °С.
Синоптики оголосили небезпеку через метеорологічні явища
Вночі у південних та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-10 метрів на секунду.
У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі буде значний сніг та хуртовина. На дорогах ожеледиця, крім південного сходу та Закарпаття.
Внаслідок погіршення погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.
Небезпечні гідрологічні явища
Синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища завтра на більшості річок суббасейну Сіверського Дінця в Харківській області. Там очікується формування максимальних рівнів води з утриманням на заплавах річок Уди та Лопань.
Що прогнозують синоптики на завтра
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що сильний мороз цієї ночі буде на півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині. Там очікується -9...-12 °C.
А у Харкові завтра будуть опади та ожеледиця. Крім того, прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
У Києві 19 лютого буде хмарна погода. Вночі можливий помірний сніг, а вдень опади очікуються невеликі.
