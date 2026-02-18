Прогноз погоди в Україні на завтра 19 лютого від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 лютого, очікується хмарною. Синоптики прогнозують сніг, дощ та ожеледь. Внаслідок погодних умов оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого

В Україні завтра буде помірний сніг, а на південному сході та сході дощ з переходом у сніг. Вночі місцями можлива ожеледь.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 лютого. Фото: Укргідрометцентр

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі прогнозують значний сніг, в західних областях, вдень на Правобережжі місцями невеликий сніг.

На дорогах, але крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.

Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вночі у південних та більшості центральних регіонах, вдень на Лівобережжі можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -7...-13 °С, вдень -3...-9 °С, упродовж доби на південному сході та сході 0...-5 °С. На Закарпатті та у Криму очікується -3...+2 °С.

Синоптики оголосили небезпеку через метеорологічні явища

Вночі у південних та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-10 метрів на секунду.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі буде значний сніг та хуртовина. На дорогах ожеледиця, крім південного сходу та Закарпаття.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Внаслідок погіршення погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попередили про небезпечні гідрологічні явища завтра на більшості річок суббасейну Сіверського Дінця в Харківській області. Там очікується формування максимальних рівнів води з утриманням на заплавах річок Уди та Лопань.

Небезпечні гідрологічні явища 19 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Що прогнозують синоптики на завтра

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що сильний мороз цієї ночі буде на півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині. Там очікується -9...-12 °C.

А у Харкові завтра будуть опади та ожеледиця. Крім того, прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

У Києві 19 лютого буде хмарна погода. Вночі можливий помірний сніг, а вдень опади очікуються невеликі.