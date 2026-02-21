В Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на 22 февраля

В Укргидрометцентре ответили, где завтра ждать снег с дождем
Обледенение и снег с дождем ожидаются в нескольких регионах Украины. Синоптики дали прогноз погоды на завтра, 22 февраля.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля
Как отмечают в Укргидрометцентре, на дорогах Украины, кроме восточных регионов, ожидается гололедица. Кроме того, будет снег ночью и мокрый снег днем в таких областях:
- Житомирская;
- Винницкая;
- юг Одесской области.
В воскресенье ожидается юго-западный ветер на юге. В восточных регионах — северо-восточный, 5-10 м/с. Возможны сильные порывы ветра в Карпатах — 15-20 м/с.
Ночью на северо-востоке страны прогнозируют до -18 °С. Днем будет -3...-2 °С. В западных и южных областях прогнозируют сильные морозы -1...-6 °С ночью и -1...-6 °С днем. В Крыму ожидается 0...-5 °С ночью, а днем синоптики прогнозируют +3...+8 °С.
Погода в областях Украины
По прогнозам синоптиков, в Харькове и области в воскресенье, 22 февраля, будет морозная и сухая погода. Ожидается до -16 °C ночью и до +1 °C днем.
В Киеве и области завтра также будет морозная погода. Ночью синоптики прогнозируют до -15 °C. Днем обещают ясное небо и плюсовую температуру.
Львовянам в воскресенье стоит быть осторожными. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Ожидается гололедица.
