В Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на 22 февраля

Обледенение и снег с дождем ожидаются в нескольких регионах Украины. Синоптики дали прогноз погоды на завтра, 22 февраля.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля

Как отмечают в Укргидрометцентре, на дорогах Украины, кроме восточных регионов, ожидается гололедица. Кроме того, будет снег ночью и мокрый снег днем в таких областях:

Житомирская;

Винницкая;

юг Одесской области.

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля. Фото: скриншот

В воскресенье ожидается юго-западный ветер на юге. В восточных регионах — северо-восточный, 5-10 м/с. Возможны сильные порывы ветра в Карпатах — 15-20 м/с.

Прогноз погоды во всех областях Украины на 22 февраля. Фото: скриншот

Ночью на северо-востоке страны прогнозируют до -18 °С. Днем будет -3...-2 °С. В западных и южных областях прогнозируют сильные морозы -1...-6 °С ночью и -1...-6 °С днем. В Крыму ожидается 0...-5 °С ночью, а днем синоптики прогнозируют +3...+8 °С.

Погода в областях Украины

По прогнозам синоптиков, в Харькове и области в воскресенье, 22 февраля, будет морозная и сухая погода. Ожидается до -16 °C ночью и до +1 °C днем.

В Киеве и области завтра также будет морозная погода. Ночью синоптики прогнозируют до -15 °C. Днем обещают ясное небо и плюсовую температуру.

Львовянам в воскресенье стоит быть осторожными. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Ожидается гололедица.

