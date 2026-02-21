Видео
Україна
Видео

В Укргидрометцентре ответили, где завтра ждать снег с дождем

В Укргидрометцентре ответили, где завтра ждать снег с дождем

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 22:55
В Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на 22 февраля
Идет сильный снег. Фото: Новини.LIVE

Обледенение и снег с дождем ожидаются в нескольких регионах Украины. Синоптики дали прогноз погоды на завтра, 22 февраля.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля

Как отмечают в Укргидрометцентре, на дорогах Украины, кроме восточных регионов, ожидается гололедица. Кроме того, будет снег ночью и мокрый снег днем в таких областях:

  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • юг Одесской области.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 22 лютого, для всіх областей
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля. Фото: скриншот

В воскресенье ожидается юго-западный ветер на юге. В восточных регионах — северо-восточный, 5-10 м/с. Возможны сильные порывы ветра в Карпатах — 15-20 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 22 лютого, для всіх областей
Прогноз погоды во всех областях Украины на 22 февраля. Фото: скриншот

Ночью на северо-востоке страны прогнозируют до -18 °С. Днем будет -3...-2 °С. В западных и южных областях прогнозируют сильные морозы -1...-6 °С ночью и -1...-6 °С днем. В Крыму ожидается 0...-5 °С ночью, а днем синоптики прогнозируют +3...+8 °С.

Погода в областях Украины

По прогнозам синоптиков, в Харькове и области в воскресенье, 22 февраля, будет морозная и сухая погода. Ожидается до -16 °C ночью и до +1 °C днем.

В Киеве и области завтра также будет морозная погода. Ночью синоптики прогнозируют до -15 °C. Днем обещают ясное небо и плюсовую температуру.

Львовянам в воскресенье стоит быть осторожными. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Ожидается гололедица.

погода Укргидрометцентр зима синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
