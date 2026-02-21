Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Укргідрометцентр попередив кілька областей про мокрий сніг завтра

Укргідрометцентр попередив кілька областей про мокрий сніг завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 22:55
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого від Укргідрометцентру
Йде сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

В неділю, 22 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких областях очікується сніг з дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, на дорогах України, окрім східних регіонів, очікується ожеледиця. Крім того, буде сніг вночі та мокрий сніг вдень у таких областях:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • південь Одещини.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 22 лютого, для всіх областей
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого. Фото: скриншот

В неділю очікується південно-західний вітер на півдні. У східних регіонах — північно-східний, 5-10 м/с. Можливі сильні пориви вітру у Карпатах — 15-20 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на неділю, 22 лютого, для всіх областей
Прогноз погоди у всіх областях України на 22 лютого. Фото: скриншот

Вночі на північному сході країни прогнозують сильні морози — до -18 °С. Вдень буде -3...-2 °С. У західних і південних областях прогнозують -1...-6 °С вночі та -1...-6 °С вдень. У Криму очікується 0...-5 °С вночі, а вдень синоптики прогнозують +3...+8 °С.

Погода в областях України

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області в неділю, 22 лютого, буде морозна та суха погода. Очікується до -16 °C вночі та до +1 °C вдень.

У Києві та області завтра також буде морозна погода. Вночі синоптики прогнозують до -15 °C. Вдень обіцяють ясне небо та плюсову температуру.

Львів'янам у неділю варто бути обережними. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови. Очікується ожеледиця.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

погода Укргідрометцентр зима синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації