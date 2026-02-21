Прогноз погоди в Україні на 22 лютого від Укргідрометцентру

Йде сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

В неділю, 22 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких областях очікується сніг з дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, на дорогах України, окрім східних регіонів, очікується ожеледиця. Крім того, буде сніг вночі та мокрий сніг вдень у таких областях:

Житомирська;

Вінницька;

південь Одещини.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого. Фото: скриншот

В неділю очікується південно-західний вітер на півдні. У східних регіонах — північно-східний, 5-10 м/с. Можливі сильні пориви вітру у Карпатах — 15-20 м/с.

Прогноз погоди у всіх областях України на 22 лютого. Фото: скриншот

Вночі на північному сході країни прогнозують сильні морози — до -18 °С. Вдень буде -3...-2 °С. У західних і південних областях прогнозують -1...-6 °С вночі та -1...-6 °С вдень. У Криму очікується 0...-5 °С вночі, а вдень синоптики прогнозують +3...+8 °С.

Погода в областях України

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області в неділю, 22 лютого, буде морозна та суха погода. Очікується до -16 °C вночі та до +1 °C вдень.

У Києві та області завтра також буде морозна погода. Вночі синоптики прогнозують до -15 °C. Вдень обіцяють ясне небо та плюсову температуру.

Львів'янам у неділю варто бути обережними. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови. Очікується ожеледиця.