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В Укргидрометцентре назвали области, которые завтра будут заливать дождями

23 апреля 2024 21:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 апреля, от Укргидрометцентра
Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 24 апреля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются сильные ливни и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 24 апреля

Синоптики рассказали, что дожди, днем грозы, ожидаются в Ровенской, Житомирской областях и в Винницкой местами значительные дожди. Лишь в восточных, Сумской областях и Приазовье ночью без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +5...10 °C, в южной части до +13 °C; днем +12...17 °C, на юге и юго-востоке страны +19...+24 °C, в Крыму до +28 °C.

На высокогорье Карпат ночью мокрый снег, днем дождь; температура ночью около 0°, днем +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине 24 апреля — дожди и сильные порывы ветра.
Прогноз погоды в Украине 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области 24 апреля

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, днем местами гроза. 

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью +5...+10 °C, днем +12...+17 °C; в Киеве ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:

  • на Десне и ее притоке р. Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (первый уровень опасности — желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (второй уровень опасности — оранжевый);
  • на Верхнем Днепре — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (второй уровень опасности — оранжевый).

Также в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий, не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов (первый уровень опасности — желтый).

К тому же в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхних частях Кременчугского и Каменского водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (первый уровень опасности — желтый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе Одесской области, в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка, ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий, возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных населенных пунктов (первый уровень опасности — желтый).

В Укргидрометцентре добавили, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (третий уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды в Украине 24 апреля — дожди и сильные порывы ветра.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.

Также 18 апреля украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье была морозная погода и шел снег.

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