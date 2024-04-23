Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 квітня, від Укргідрометцентру

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються сильні зливи та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 24 квітня

Синоптики розповіли, що дощі, вдень подекуди грози, очікуються в Рівненській, Житомирській областях та у Вінницькій місцями значні дощі. Лише у східних, Сумській областях та в Приазов'ї вночі без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +5...10 °C, в південній частині до +13 °C; вдень +12...17 °C, на півдні та південному сході країни +19...+24 °C, в Криму до +28 °C.

На високогір'ї Карпат вночі мокрий сніг, вдень дощ; температура вночі близько 0°, вдень +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київській області 24 квітня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень подекуди гроза.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі +5...+10 °C, вдень +12...+17 °C; у Києві вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці р. Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (перший рівень небезпеки — жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (другий рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (другий рівень небезпеки — помаранчевий).

Також внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій, не виключена можливість початкового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (перший рівень небезпеки — жовтий).

До того ж внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (перший рівень небезпеки — жовтий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі Одеської області, внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з затопленням заплавних територій, можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь ряду прирічкових населених пунктів (перший рівень небезпеки — жовтий).

В Укргідрометцентрі додали, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (третій рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 21 квітня в Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди і зазнали пошкоджень десятки автомобілів. За кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці.

Також 18 квітня українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї була морозна погода та йшов сніг.