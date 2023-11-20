Погода в Украине на завтра, 21 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре назвали области, которые завтра завалит снегом
В Украине завтра ожидается облачная погода, однако с прояснениями. В некоторых регионах следует ожидать мокрый снег и дождь. Детальнее о погоде на 21 ноября читайте в нашем материале.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 21 ноября
В этот день мокрый снег будет идти на западе, в Житомирской и Винницкой областях, на дорогах может быть гололед. Остальная территория останется без существенных осадков.
Ветер ожидается юго-восточный, а на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -6... -1 °C, на западе страны и в Крыму — -1... +4°C;
- днем — -2...+3 °C, в западных и юго-восточных областях — +3...+8 °C, в Одесской области и в Крыму — до +11 °C.
Погода в Киеве 21 ноября
В столице завтра тоже будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается в городе. Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -6... -1 °C;
- днем — -2...+3 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — -5...-3 °C;
- днем — 0...+2 °C.
Напомним, в Киеве в этом году зафиксировали самый длинный безморозный период. Он длился 232 дня, что является рекордом.
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