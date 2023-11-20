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В Укргидрометцентре назвали области, которые завтра завалит снегом

20 ноября 2023 20:05
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 21 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.
Женщина идет в снежную погоду в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра ожидается облачная погода, однако с прояснениями. В некоторых регионах следует ожидать мокрый снег и дождь. Детальнее о погоде на 21 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 ноября

В этот день мокрый снег будет идти на западе, в Житомирской и Винницкой областях, на дорогах может быть гололед. Остальная территория останется без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-восточный, а на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -6... -1 °C, на западе страны и в Крыму — -1... +4°C;
  • днем — -2...+3 °C, в западных и юго-восточных областях — +3...+8 °C, в Одесской области и в Крыму — до +11 °C.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 21 ноября

В столице завтра тоже будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается в городе. Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -6... -1 °C;
  • днем — -2...+3 °C.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — -5...-3 °C;
  • днем — 0...+2 °C.

Напомним, в Киеве в этом году зафиксировали самый длинный безморозный период. Он длился 232 дня, что является рекордом.

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