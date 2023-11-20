Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі назвали області, які завтра завалить снігом arrow

В Укргідрометцентрі назвали області, які завтра завалить снігом

20 листопада 2023 20:05
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 21 листопада — прогноз від Укргідрометцентру
Жінка йде у снігову погоду у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра очікується хмарна погода, проте з проясненнями. В деяких регіонах варто чекати на мокрий сніг та дощ. Детальніше про погоду на 21 листопада читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 21 листопада

Зазначається, що в цей день мокрий сніг йтиме на заході, у Житомирській та Вінницькій областях, на дорогах може бути ожеледиця. Решта територія залишиться без суттєвих опадів. 

Вітер очікується південно-східний, а на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -6...-1 °C, на заході країни та Криму — -1...+4 °C;
  • вдень — -2...+3 °C, у західних та південно-східних областях — +3...+8 °C, на Одещині та в Криму — до +11 °C.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 21 листопада

У столиці завтра теж буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується у місті. Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — -6...-1 °C;
  • вдень — -2...+3 °C.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -5...-3 °C;
  • вдень — 0...+2 °C.

Нагадаємо, у Києві цього року зафіксували найдовший безморозний період. Він тривав 232 дні, що є рекордом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі