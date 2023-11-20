Погода в Україні на завтра, 21 листопада — прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде у снігову погоду у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра очікується хмарна погода, проте з проясненнями. В деяких регіонах варто чекати на мокрий сніг та дощ. Детальніше про погоду на 21 листопада читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Зазначається, що в цей день мокрий сніг йтиме на заході, у Житомирській та Вінницькій областях, на дорогах може бути ожеледиця. Решта територія залишиться без суттєвих опадів.

Вітер очікується південно-східний, а на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — -6...-1 °C, на заході країни та Криму — -1...+4 °C;

вдень — -2...+3 °C, у західних та південно-східних областях — +3...+8 °C, на Одещині та в Криму — до +11 °C.

Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 21 листопада

У столиці завтра теж буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується у місті. Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -6...-1 °C;

вдень — -2...+3 °C.

Температура повітря в Києві:

вночі — -5...-3 °C;

вдень — 0...+2 °C.

Нагадаємо, у Києві цього року зафіксували найдовший безморозний період. Він тривав 232 дні, що є рекордом.