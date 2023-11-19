Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре назвали области, в которых завтра будет снежить больше всего arrow

В Укргидрометцентре назвали области, в которых завтра будет снежить больше всего

19 ноября 2023 19:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в понедельник, 20 ноября — прогноз от Укргидрометцентра на завтра
Люди идут в снежную погоду по улице города. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей следует ожидать снег, местами может пройти дождь. Детальнее о погоде на 20 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 ноября

Завтра, 20 ноября, на западе, востоке, в большинстве центральных областей и юге ожидается снег, местами дождь. Также из-за такой погоды на дорогах может быть гололед. На остальной территории существенных осадков не будет.

Ветер будет преимущественно северным, на западе юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью на юге и востоке страны ветер будет сильнее, местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -1...-6°С, на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке Украины около 0°С;
  • днем — -3...+2°С, на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны — +2...+7°С.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 ноября

В столице завтра, 20 ноября, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков.

В этот день будет преобладать в городе северный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -1...-6 °С;
  • днем — -3...+2°С.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — -2...-4 °С;
  • днем — около 0 °С.

Напомним, харьковский гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме