Погода в Украине в понедельник, 20 ноября — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Люди идут в снежную погоду по улице города. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей следует ожидать снег, местами может пройти дождь. Детальнее о погоде на 20 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 ноября

Завтра, 20 ноября, на западе, востоке, в большинстве центральных областей и юге ожидается снег, местами дождь. Также из-за такой погоды на дорогах может быть гололед. На остальной территории существенных осадков не будет.

Ветер будет преимущественно северным, на западе юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью на юге и востоке страны ветер будет сильнее, местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -1...-6°С, на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке Украины около 0°С;

днем — -3...+2°С, на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны — +2...+7°С.

Погода в Украине 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 ноября

В столице завтра, 20 ноября, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков.

В этот день будет преобладать в городе северный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -1...-6 °С;

днем — -3...+2°С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — -2...-4 °С;

днем — около 0 °С.

Напомним, харьковский гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.