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В Укргідрометцентрі назвали області, в яких завтра сніжитиме найбільше

19 листопада 2023 19:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в понеділок, 20 листопада — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Люди йдуть у сніжну погоду по вулиці міста. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості областей варто чекати на сніг, місцями може пройти дощ. Детальніше про погоду на 20 листопада читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 листопада

Завтра, 20 листопада, на заході, сході, в більшості центральних областей та півдні очікується сніг, місцями дощ. Також через таку погоду на дорогах може бути ожеледиця. На решті території суттєвих опадів не буде.

Вітер буде переважно північним, на заході — південно-східний, 7-12 м/с. Вночі на півдні та сході країни вітер буде сильнішим, місцями пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -1...-6 °С, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході України біля 0 °С;
  • вдень — -3...+2 °С, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни +2...+7 °С.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 20 листопада

У столиці завтра, 20 листопада, буде хмарно з проясненнями, проте без суттєвих опадів. 

Цього дня переважатиме у місті північний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — -1...-6 °С;
  • вдень — -3...+2 °С.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -2...-4 °С;
  • вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, харківський гідрометцентр випустив попередження про несприятливі погодні умови, які очікуються на 20 листопада в Харківській області. За очікуваннями синоптиків, в цей період у регіоні можливі значні опади.

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