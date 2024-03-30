Какая погода будет в Украине 31 марта

Киевляне гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Украинские метеорологи от Укргидрометцентра сделали прогноз погоды на 31 марта, предусматривающий приятное потепление в некоторых регионах страны. По данным центра, ожидается облачная погода без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 31 марта.

Ветер преимущественно будет дуть с юга со скоростью 7-12 метров в секунду, а в западных областях дневные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах +6...+11°C, на Левобережье страны может быть немного прохладнее +3...+8°C.

Днем термометры покажут +18...+23 градуса, а в западных областях температура может подняться до +26°C.

На побережье морей ожидается прохладная погода с температурой +13...+18 °C.



Погода в Украине 31 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 31 марта по Киевской области.

Прогноз погоды для Киевской области также обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью в области ожидается +6...+11°C, а днем ​​- +18...+23°C. В Киеве температура ночью будет +8...+10°C, а днем ​​поднимется +21...+23°C.



Погода в Киевской области 31 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики предупредили жителей Киевщины об опасных гидрологических явлениях , которые ожидаются с 30 марта по 2 апреля. На днях будут опасны колебания уровней воды с содержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.