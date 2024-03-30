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В Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра потеплеет до 23 градусов

30 марта 2024 18:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода будет в Украине 31 марта
Киевляне гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украинские метеорологи от Укргидрометцентра сделали прогноз погоды на 31 марта, предусматривающий приятное потепление в некоторых регионах страны. По данным центра, ожидается облачная погода без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 31 марта.

Ветер преимущественно будет дуть с юга со скоростью 7-12 метров в секунду, а в западных областях дневные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

  • Ночью температура воздуха ожидается в пределах +6...+11°C, на Левобережье страны может быть немного прохладнее +3...+8°C.
  • Днем термометры покажут +18...+23 градуса, а в западных областях температура может подняться до +26°C.
  • На побережье морей ожидается прохладная погода с температурой +13...+18 °C.
В Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра потеплеет до 23 градусов - фото 1

Погода в Украине 31 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 31 марта по Киевской области.

Прогноз погоды для Киевской области также обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью в области ожидается +6...+11°C, а днем ​​- +18...+23°C. В Киеве температура ночью будет +8...+10°C, а днем ​​поднимется +21...+23°C.

В Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра потеплеет до 23 градусов - фото 2

Погода в Киевской области 31 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики предупредили жителей Киевщины об опасных гидрологических явлениях , которые ожидаются с 30 марта по 2 апреля. На днях будут опасны колебания уровней воды с содержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

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