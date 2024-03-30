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В Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра потеплішає до 23 градусів

30 березня 2024 18:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода буде в Україні 31 березня
Кияни гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Українські метеорологи від Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 31 березня, який передбачає приємне потепління в деяких регіонах країни. За даними центру, очікується малохмарна погода без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 31 березня

Вітер переважно буде дмухати з півдня зі швидкістю 7-12 м/с, а у західних областях денні пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

  • Вночі температура повітря очікується в межах +6...+11 °C, на Лівобережжі країни може бути трохи прохолодніше — +3...+8 °C.
  • Вдень термометри покажуть +18...+23 °C, а у західних областях температура може піднятися +26 °C.
  • На узбережжі морів очікується прохолодно, з температурою +13...+18 °C.
В Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра потеплішає до 23 градусів - фото 1

Погода в Україні 31 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 31 березня по Київщині

Прогноз погоди для Київщини також обіцяє малохмарну погоду без опадів. Вітер буде дмухати з півдня зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі в області очікується +6...+11 °C, а вдень — +18...+23 °C. У самому Києві температура вночі становитиме +8...+10 °C, а вдень підніметься +21...+23 °C.

В Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра потеплішає до 23 градусів - фото 2

Погода в Київській області 31 березня. Фото: Укргідрометцентр​

Нагадаємо, що синоптики попередили мешканців Київщини про небезпечні гідрологічні явища, які очікуються з 30 березня по 2 квітня. Цими днями будуть небезпечні коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

погода
Київ
Україна
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