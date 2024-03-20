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В Укргидрометцентре предупредили о дождливой погоде завтра — какие области накроет непогода

20 марта 2024 21:30
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 21 березня
Люди идут под дождем. Фото: Вечірній Київ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 21 марта, облачно. В отдельных регионах ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Столбики термометров поднимутся до +12 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют завтра облачное небо с прояснениями. Ночью в южных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой,
Житомирской и Киевской области ожидается небольшой дождь.

Также местами возможен мокрый снег, на остальной территории — без осадков.

В западных и южных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С. На высокогорье Карпат ночью -2...-7 °С, днем +1...+6 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки.

Также мы писали, что в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

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