Погода в Україні завтра, 21 березня

Люди идут под дождем. Фото: Вечірній Київ

Погода в Украине в четверг, 21 марта, облачно. В отдельных регионах ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Столбики термометров поднимутся до +12 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 марта

Синоптики прогнозируют завтра облачное небо с прояснениями. Ночью в южных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой,

Житомирской и Киевской области ожидается небольшой дождь.

Также местами возможен мокрый снег, на остальной территории — без осадков.

В западных и южных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С. На высокогорье Карпат ночью -2...-7 °С, днем +1...+6 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки.

Также мы писали, что в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.