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В Укргідрометцентрі попередили про дощову погоду завтра — які області накриє негода

20 березня 2024 21:30
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 21 березня
Люди йдуть під дощем. Фото: Вечірній Київ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у четвер, 21 березня, буде хмарною. В окремих регіонах очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів піднімуться до +12 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 березня

Синоптики прогнозують завтра хмарне небо з проясненнями. Вночі у південних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій,
Житомирській та Київській області очікується невеликий дощ.

Також подекуди можливий мокрий сніг, на решті території — без опадів.

У західних та південних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С. На високогір'ї Карпат вночі -2...-7 °С, вдень +1...+6 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні цього тижня, з 19 по 22 березня, буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. 

Також ми писали, що у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися у зв'язку з тривалим потеплінням в країні.

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погода в Україні

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