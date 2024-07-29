Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили о шторме — завтра непогода охватит 18 областей arrow

В Укргидрометцентре предупредили о шторме — завтра непогода охватит 18 областей

29 июля 2024 17:36
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 30 июля — прогноз от Укргидрометцентра
Сильный ветер. Фото: Pinterest
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура в пределах +20...+25 °C. Однако синоптики объявили штормовое предупреждение, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 30 июля

Завтра в Украине будет преобладать переменная облачность. В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

погода в Украине 30 июля
Погода в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °C, днем будет теплее, ведь столбики термометров поднимутся до +20...+25 °C. На юге страны ночью будет +15...+20 °C, а днем температура достигнет +24...29 °C.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве 30 июля

Во вторник, 30 июля, киевлян и жителей области предупреждают о сильных порывах ветра, которые составят 15-20 м/с (I уровень опасности).

Также днем в столице будет преобладать переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха:

  • в области ночью +11...+16 °C, днем +20...+25 °C;
  • в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.

Штормовое предупреждение в Украине 30 июля

В Укргидрометцентре предупредили, что 30 июля ночью в северной части, днем в Украине кроме юга порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

  • Черновицкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Харьковская,
  • Луганская.
погода в Украине 30 июля
Штормовое предупреждение в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одессе на понедельник, 29 июля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с.

Также мы сообщали о том, что в прошлый понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала непогода. Из-за сильного ливня некоторые улицы столицы оказались под водой.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды осадки ветер температура воздуха шторм

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ