Погода в Украине 30 июля — прогноз от Укргидрометцентра

Сильный ветер. Фото: Pinterest

В Украине во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура в пределах +20...+25 °C. Однако синоптики объявили штормовое предупреждение, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 30 июля

Завтра в Украине будет преобладать переменная облачность. В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Погода в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °C, днем будет теплее, ведь столбики термометров поднимутся до +20...+25 °C. На юге страны ночью будет +15...+20 °C, а днем температура достигнет +24...29 °C.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве 30 июля

Во вторник, 30 июля, киевлян и жителей области предупреждают о сильных порывах ветра, которые составят 15-20 м/с (I уровень опасности).

Также днем в столице будет преобладать переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха:

в области ночью +11...+16 °C, днем +20...+25 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.

Штормовое предупреждение в Украине 30 июля

В Укргидрометцентре предупредили, что 30 июля ночью в северной части, днем в Украине кроме юга порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

Черновицкая,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Львовская,

Тернопольская,

Волынская,

Ровенская,

Житомирская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская.

Штормовое предупреждение в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Одессе на понедельник, 29 июля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с.

Также мы сообщали о том, что в прошлый понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала непогода. Из-за сильного ливня некоторые улицы столицы оказались под водой.