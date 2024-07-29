Погода в Украине 30 июля — прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о шторме — завтра непогода охватит 18 областей
В Украине во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура в пределах +20...+25 °C. Однако синоптики объявили штормовое предупреждение, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 30 июля
Завтра в Украине будет преобладать переменная облачность. В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °C, днем будет теплее, ведь столбики термометров поднимутся до +20...+25 °C. На юге страны ночью будет +15...+20 °C, а днем температура достигнет +24...29 °C.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве 30 июля
Во вторник, 30 июля, киевлян и жителей области предупреждают о сильных порывах ветра, которые составят 15-20 м/с (I уровень опасности).
Также днем в столице будет преобладать переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха:
- в области ночью +11...+16 °C, днем +20...+25 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.
Штормовое предупреждение в Украине 30 июля
В Укргидрометцентре предупредили, что 30 июля ночью в северной части, днем в Украине кроме юга порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Черновицкая,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Волынская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская.
Напомним, в Одессе на понедельник, 29 июля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с.
Также мы сообщали о том, что в прошлый понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала непогода. Из-за сильного ливня некоторые улицы столицы оказались под водой.
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