Погода в Україні 30 липня — прогноз від Укргідрометцентру

Сильний вітер. Фото: Pinterest

В Україні у вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура, яка коливатиметься в межах +20...+25 °C. Однак синоптики оголосили штормове попередження, у західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 30 липня

Завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. У північних, вночі також і в Донецькій та Луганській, вдень і в більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Погода в Україні 30 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...16° C, вдень буде тепліше, адже стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 °C. На півдні країни вночі буде +15...+20 °C, а вдень температура сягне до +24...29 °C.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві 30 липня

У вівторок, 30 липня, киян та мешканців області попереджають про сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Також вдень у столиці переважатиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ.

Температура повітря:

в області вночі +11...+16 °C, вдень +20...+25 °C;

в Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.

Штормове попередження в Україні 30 липня

В Укргідрометцентрі попередили, що 30 липня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с.

Через негоду І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Львівська,

Тернопільська,

Волинська,

Рівненська,

Житомирська,

Хмельницька,

Вінницька,

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська.

Штормове попередження в Україні 30 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Одесі на понеділок, 29 липня, оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.

Також ми повідомляли про те, що минулого понеділка, 22 липня, у Києві вирувала негода. Через сильну зливу деякі вулиці столиці опинилися під водою.