Погода в Україні 30 липня — прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про шторм — завтра негода охопить 18 областей
В Україні у вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура, яка коливатиметься в межах +20...+25 °C. Однак синоптики оголосили штормове попередження, у західних і північних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 30 липня
Завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. У північних, вночі також і в Донецькій та Луганській, вдень і в більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...16° C, вдень буде тепліше, адже стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 °C. На півдні країни вночі буде +15...+20 °C, а вдень температура сягне до +24...29 °C.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.
Погода в Києві 30 липня
У вівторок, 30 липня, киян та мешканців області попереджають про сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки).
Також вдень у столиці переважатиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ.
Температура повітря:
- в області вночі +11...+16 °C, вдень +20...+25 °C;
- в Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.
Штормове попередження в Україні 30 липня
В Укргідрометцентрі попередили, що 30 липня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с.
Через негоду І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:
- Чернівецька,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська.
Нагадаємо, в Одесі на понеділок, 29 липня, оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.
Також ми повідомляли про те, що минулого понеділка, 22 липня, у Києві вирувала негода. Через сильну зливу деякі вулиці столиці опинилися під водою.
Читайте Новини.LIVE!