Дожди, град, шквалы — Укргидрометеоцентр сообщил, где будет бушевать непогода 16 июня

Человек под дождем. Фото: Sky News

Синоптики прогнозируют дождливое воскресенье жителям большинства регионов Украины, кроме западных. В большинстве южных, центральных и Харьковской области ожидаются значительные дожди, местами град и шквалы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в субботу, 15 июня.

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По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 16 июня, в Украине будет облачно, с прояснениями.

"Помимо западных областей — дожди, местами грозы, в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 16 июня. Источник: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью — от 12 до 17 градусов тепла, в западных областях 8-13°. Днем воздух прогреется до 20-25°, в восточных и южных областях будет немного теплее — 23-28°.

Источник: Укргидрометцентр

В столице ночью +15...+17°С, днем +21...+23°С.

Источник: Укргидрометцентр

Напомним, в Одесской области более суток бушует гроза: в некоторых городах, в частности Вилково, выпало 90% месячной нормы осадков. Многие дома подтопило в частном секторе Измаильского и Болградского районов.

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