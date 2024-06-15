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В Укргідрометцентрі попередили українців про зливи у прогнозі погоди на завтра

15 червня 2024 15:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Дощі, град, шквали — Укргідрометеоцентр попередив, де вируватиме негода 16 червня
Чоловік під дощем. Фото: Sky News
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Синоптики прогнозують дощову неділю жителям більшості регіонів України, крім західних. У більшості південних, центральних та Харківській області очікуються значні дощі, подекуди град та шквали.  

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у суботу, 15 червня. 

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За прогнозом синоптиків, у неділю 16 червня в Україні буде хмарно, з проясненнями. 

"Крім західних областей — дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

В Укргідрометеоцентрі розповіли, жителям яких регіонів чекати на зливи — прогноз - фото 1
Погода по Україні 16 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі — від 12 до 17 градусів тепла, у західних областях 8-13°. Вдень повітря прогріється до 20-25°, у східних та південних областях буде трохи тепліше — 23-28°.

В Укргідрометеоцентрі розповіли, жителям яких регіонів чекати на зливи — прогноз - фото 2
Джерело: Укргідрометцентр

У столиці вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С. 

В Укргідрометеоцентрі розповіли, жителям яких регіонів чекати на зливи — прогноз - фото 3
Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Одещині понад добу вирує гроза: у деяких містах, зокрема Вилкове, випало 90% місячної норми опадів. Багато будинків зазнали підтоплення в приватному секторі Ізмаїльського та Болградського районів.

Також у Києві внаслідок зливи затопило дорогу біля торгового центру Ocean Plaza. 

Фахівці розповіли про шість загроз, які створює дощ для автомобіля, та як цього уникнути.

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