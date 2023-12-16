В Укргидрометцентре предупреждают о сложных условиях для водителей в эти выходные
В эти выходные украинцев ожидает не очень морозная погода, без существенных осадков. Впрочем, водителей призывают быть осторожными на дорогах из-за гололеда.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 17 декабря
Синоптики рассказывают, что в западных, северных, днем и центральных и Харьковской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.
"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица", — говорится в сообщении.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью от +1...-4°С, днем 0...+5°С;
- в восточных и Сумской областях и Карпатах ночью -4...-9°С, днем 0...-5°С.
Погода в Киевской области 17 декабря
В Киевской области по прогнозам синоптиков будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- температура по области ночью от +1...-4°С, днем 0...+5 °С;
- в Киеве ночью около 0 °C, днем около +2...+4 °С.
Синоптики предупреждают
Завтра в Украине без существенных осадков, лишь в северной части днем небольшой мокрый снег; температура ночью -2...-7 °С, на северо-востоке страны и в Карпатах -8...-12 °С, днем от -3...+2 °С.
В последующие двое суток в большинстве областей мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от +2...+3 °С мороза, в восточных и северо-восточных областях ночью -1...-6 °С.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Водителей призывают быть осторожными во время автомобильных путешествий.
Ранее сообщалось, что в Украине 16 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.
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