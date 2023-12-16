Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупреждают о сложных условиях для водителей в эти выходные arrow

В Укргидрометцентре предупреждают о сложных условиях для водителей в эти выходные

16 декабря 2023 21:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре предупреждают о сложных условиях для водителей в эти выходные
Люди попали под непогоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные украинцев ожидает не очень морозная погода, без существенных осадков. Впрочем, водителей призывают быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 17 декабря

Синоптики рассказывают, что в западных, северных, днем и центральных и Харьковской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью от +1...-4°С, днем 0...+5°С;
  • в восточных и Сумской областях и Карпатах ночью -4...-9°С, днем 0...-5°С.
погода
Погода в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 17 декабря

В Киевской области по прогнозам синоптиков будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • температура по области ночью от +1...-4°С, днем 0...+5 °С;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем около +2...+4 °С.
погода
Погода в Киевской области 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Завтра в Украине без существенных осадков, лишь в северной части днем небольшой мокрый снег; температура ночью -2...-7 °С, на северо-востоке страны и в Карпатах -8...-12 °С, днем от -3...+2 °С.

В последующие двое суток в большинстве областей мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от +2...+3 °С мороза, в восточных и северо-восточных областях ночью -1...-6 °С.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Водителей призывают быть осторожными во время автомобильных путешествий.

Ранее сообщалось, что в Украине 16 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме