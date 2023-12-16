В Укргідрометцентрі попереджають про складні умови для водіїв цими вихідними
Цими вихідними на українців чекає не дуже морозна погода, без значних опадів. Втім, водіїв закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погоди в Україні 17 грудня
Синоптики розповідають, що у західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.
"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця", — говориться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;
- у східних і Сумській областях та Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.
Погода на Київщині 17 грудня
На Київщині за прогнозами синоптиків буде хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- температура по області вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;
- у Києві вночі близько 0 °C, вдень близько +2...+4 °С.
Синоптики попереджають
Завтра в Україні без істотних опадів, лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі -2...-7 °С, на північному сході країни та в Карпатах -8...-12 °С, вдень від -3...+2 °С.
У наступні дві доби в більшості областей мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від +2...+3 °С морозу, у східних та північно східних областях вночі -1...-6 °С.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Водіїв закликаються бути обережними під час автомобільних подорожей.
Раніше ми повідомляли, що в Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.
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