Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попереджають про складні умови для водіїв цими вихідними arrow

В Укргідрометцентрі попереджають про складні умови для водіїв цими вихідними

16 грудня 2023 21:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі попереджають про складні умови для водіїв цими вихідними
Люди потрапили під негоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цими вихідними на українців чекає не дуже морозна погода, без значних опадів. Втім, водіїв закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погоди в Україні 17 грудня

Синоптики розповідають, що у західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця", — говориться у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;
  • у східних і Сумській областях та Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.
погода
Погоди в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 грудня

На Київщині за прогнозами синоптиків буде хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • температура по області вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;
  • у Києві вночі близько 0 °C, вдень близько +2...+4 °С.
погода
Погоди на Київщині 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Завтра в Україні без істотних опадів, лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі -2...-7 °С, на північному сході країни та в Карпатах -8...-12 °С, вдень від -3...+2 °С.

У наступні дві доби в більшості областей мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від +2...+3 °С морозу, у східних та північно східних областях вночі -1...-6 °С.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Водіїв закликаються бути обережними під час автомобільних подорожей.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі