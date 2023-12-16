В Укргідрометцентрі попереджають про складні умови для водіїв цими вихідними

Люди потрапили під негоду. Фото: ADRESSEAVISEN

Цими вихідними на українців чекає не дуже морозна погода, без значних опадів. Втім, водіїв закликають бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погоди в Україні 17 грудня

Синоптики розповідають, що у західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця", — говориться у повідомленні.

Температура повітря:

вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;

у східних і Сумській областях та Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.

Погоди в Україні 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 грудня

На Київщині за прогнозами синоптиків буде хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

температура по області вночі від +1...-4 °С, вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень близько +2...+4 °С.

Погоди на Київщині 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Завтра в Україні без істотних опадів, лише у північній частині вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі -2...-7 °С, на північному сході країни та в Карпатах -8...-12 °С, вдень від -3...+2 °С.

У наступні дві доби в більшості областей мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від +2...+3 °С морозу, у східних та північно східних областях вночі -1...-6 °С.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Водіїв закликаються бути обережними під час автомобільних подорожей.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 16 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.