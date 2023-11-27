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В Укргидрометцентре рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе

27 ноября 2023 19:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
В Укргидрометцентре рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе
Человек идет по улице во время снегопада. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В течение этой недели в Украине синоптики прогнозируют переменную погоду. Следует ожидать от осадков в виде снега до плюсовой температуры и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра в Украине будет преимущественно без осадков, только в западных областях днем будет мокрый снег, а в Закарпатье снег с дождем.

На дорогах местами ожидают гололедицу, температура ночью -5...-10°C, а в Закарпатье, юге Одещины и юго-востоке страны - 0...-5°C, днем -3...+2°C, южной части страны +3...+10°C.

В среду, 29 ноября синоптики прогнозируют усложнение погодных условий:

  • в западных областях пройдет снег, температура ночью и днем 0...-6°C;
  • в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура в течение суток -4...+3°C;
  • на остальной территории пройдут дожди, температура ночью и днем +3...+10°C;
  • в большинстве областей порывы ветра 15-22 м/с.

30 ноября преимущественно без осадков.

  • температура ночью -3...-8°C, на юго-востоке страны около 0°C;
  • днем -2...+3°C, на юге страны +1...+6°C.

1 декабря в западных и северных областях снег днем и в центральных областях дождь - на остальной территории без существенных осадков.

  • Температура ночью -1...-7°C, днем -2...+4°C;
  • в южной части и восточных областях ночью -3...+3°C, днем +6...+10°C.

Напомним, что в Украине бурлит ненастье, в результате которого в некоторых регионах исчезло электро- и теплоснабжение. Кроме того, на дорогах фиксируют несметное количество аварий. К ликвидации последствий непогоды МВД привлекло около 6 тыс. работников.

Также мы писали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

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