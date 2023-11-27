В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня
Протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні цього тижня
Завтра в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях вдень йтиме мокрий сніг, а на Закарпатті сніг з дощем.
На дорогах місцями очікують ожеледицю, температура вночі -5...-10°C, а на Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни — 0...-5°C, вдень -3...+2°C, у південній частині країни +3...+10°C.
У середу, 29 листопада синоптики прогнозують ускладнення погодних умов:
- у західних областях пройде сніг, температура вночі та вдень 0...-6°C;
- у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби -4...+3°C;
- на решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень +3...+10°C;
- у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.
30 листопада переважно без опадів
- температура вночі -3...-8°C, на південному сході країни близько 0°C;
- вдень -2...+3°C, на півдні країни +1...+6°C.
1 грудня у західних та північних областях сніг вдень і в центральних областях дощ — на решті території без істотних опадів.
- Температура вночі -1...-7°C, вдень -2...+4°C;
- у південній частині та східних областях вночі -3...+3°C, вдень +6...+10°C.
Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників.
Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.
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