Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня

27 листопада 2023 19:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня
Людина йде вулицею під час снігопаду. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні цього тижня

Завтра в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях вдень йтиме мокрий сніг, а на Закарпатті сніг з дощем.

На дорогах місцями очікують ожеледицю, температура вночі -5...-10°C, а на Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни — 0...-5°C, вдень -3...+2°C, у південній частині країни +3...+10°C.

У середу, 29 листопада синоптики прогнозують ускладнення погодних умов:

  • у західних областях пройде сніг, температура вночі та вдень 0...-6°C;
  • у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби -4...+3°C;
  • на решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень +3...+10°C;
  • у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.

30 листопада переважно без опадів

  • температура вночі -3...-8°C, на південному сході країни близько 0°C;
  • вдень -2...+3°C, на півдні країни +1...+6°C.

1 грудня у західних та північних областях сніг вдень і в центральних областях дощ —  на решті території без істотних опадів.

  • Температура вночі -1...-7°C, вдень -2...+4°C;
  • у південній частині та східних областях вночі -3...+3°C, вдень +6...+10°C.

Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників

Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі