В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня

Людина йде вулицею під час снігопаду. Фото: Reuters

Протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні цього тижня

Завтра в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях вдень йтиме мокрий сніг, а на Закарпатті сніг з дощем.

На дорогах місцями очікують ожеледицю, температура вночі -5...-10°C, а на Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни — 0...-5°C, вдень -3...+2°C, у південній частині країни +3...+10°C.

У середу, 29 листопада синоптики прогнозують ускладнення погодних умов:

у західних областях пройде сніг, температура вночі та вдень 0...-6°C;

у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби -4...+3°C;

на решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень +3...+10°C;

у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.

30 листопада переважно без опадів

температура вночі -3...-8°C, на південному сході країни близько 0°C;

вдень -2...+3°C, на півдні країни +1...+6°C.

1 грудня у західних та північних областях сніг вдень і в центральних областях дощ — на решті території без істотних опадів.

Температура вночі -1...-7°C, вдень -2...+4°C;

у південній частині та східних областях вночі -3...+3°C, вдень +6...+10°C.

Нагадаємо, що в Україні вирує негода, внаслідок якої в деяких регіонах зникло електро- водо- та теплопостачання. Крім того, на дорогах фіксують незліченну кількість аварій. До ліквідації наслідків негоди МВС залучило близько 6 тис. працівників.

Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.