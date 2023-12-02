Прогноз погоды от Укргидрометцентра на декабрь, 2023

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

О погоде на декабрь этого года рассказали в Укргидрометцентре.

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Температура и количество осадков

Отмечается, что в среднем месячная температура будет на 1-1,5 °C выше нормы.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков будет 34-79 мм, в крымских горах и Карпатах местами 81-105 мм. Такие осадки есть в пределах нормы.

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Климатические особенности декабря

По информации многолетних наблюдений, в среднем месячная температура в декабре составляет -5...-1°C, в Закарпатье и южных областях местами — -2...0°C, в Крыму — до +6°C.

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Абсолютный максимум температуры, которая может быть в этом месяце, составляет +10...+18°C, в Прикарпатье и в южных областях — до +20°C, на юге Крыма — до +25°C.

Абсолютный минимум температуры — -32...-24 °C, в восточных, северо-восточных областях и Прикарпатье местами — -38...-35 °C, на Закарпатье и юге страны местами — -23...-17 °C.

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 76-139 мм. В большинстве областей образуется снежный покров, только на юге страны снежный покров устанавливается не каждый год", — добавили в сообщении.

Напомним, в Киеве ожидается опасное метеорологическое явление в ближайшее время и в течение всего 2 декабря. В городе наблюдается сильный туман и плохая видимость.