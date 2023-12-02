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В Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від погоди в грудні

2 грудня 2023 13:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на грудень, 2023 року
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

Про погоду на цьогорічний грудень розповіли в Укргідрометцентрі.

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Температура та кількість опадів

Зазначається, що в середньому місячна температура буде на 1-1,5 °C вищою за норму.

Синоптики прогнозують, що місячна кількість опадів буде 34-79 мм, в кримських горах та в Карпатах місцями 81-105 мм. Такі опади є в межах норми.

прогноз погоди від Укргідрометцентру
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кліматичні особливості грудня

За інформацією багаторічних спостережень, в середньому місячна температура в грудні складає -5...-1 °C, на Закарпатті та у південних областях місцями -2...0 °C, в Криму до +6 °C.

прогноз погоди від Укргідрометцентру
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE

Абсолютний максимум температури, яка може бути в цьому місяці, становить +10...+18 °C, на Прикарпатті та у південних областях — до +20 °C, на півдні Криму — до +25 °C. 

Абсолютний мінімум температури — -32...-24 °C, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями — -38...-35 °C, на Закарпатті та півдні країни місцями — -23...-17 °C. 

прогноз погоди від Укргідрометцентру
Зима у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм. У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни сніговий покрив встановлюється не кожного року", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві очікується небезпечне метеорологічне явище найближчим часом та протягом усього 2 грудня. У місті спостерігається сильний туман та погана видимість.

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