В Укргидрометцентре рассказали, в какие области завтра придут самые большие морозы
В пятницу, 12 января, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью следует ожидать небольшого снега, днем обойдется без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 12 января
Украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти снег. На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью и днем -8...-13 °С; ночью на Черниговщине и Сумщине до -16 °С;
- в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье в течение суток -2...-7 °С.
Погода в Киевской области 12 января
В Киевской области погода будет облачной с прояснениями.
Ночью будет идти дождь. На дорогах следует остерегаться гололедицы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью и днем -8...-13 °С;
- в Киеве ночью и днем около -10 °С.
Синоптики предупреждают
Синоптики также сообщают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня.
11-12 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей следует ожидать схода снега.
Напомним, что 11 января в некоторых регионах Украины ожидается снеговая погода. В то же время синоптики предупреждают о штормовой опасности для севера страны.
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