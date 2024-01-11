В Укргидрометцентре рассказали, в какие области завтра придут самые большие морозы

Снегопад в Украине. Фото: ye.ua

В пятницу, 12 января, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью следует ожидать небольшого снега, днем обойдется без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 января

Украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти снег. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью и днем -8...-13 °С; ночью на Черниговщине и Сумщине до -16 °С;

в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье в течение суток -2...-7 °С.

Погода в Украине 12 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 января

В Киевской области погода будет облачной с прояснениями.

Ночью будет идти дождь. На дорогах следует остерегаться гололедицы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью и днем -8...-13 °С;

в Киеве ночью и днем около -10 °С.

Погода в Киеве 12 января. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают

Синоптики также сообщают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня.

11-12 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей следует ожидать схода снега.

Синоптики предупреждают о лавинах. Фото: скриншот

Напомним, что 11 января в некоторых регионах Украины ожидается снеговая погода. В то же время синоптики предупреждают о штормовой опасности для севера страны.