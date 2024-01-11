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В Укргідрометцентрі розповіли, до яких областей завтра прийдуть найбільші морози

11 січня 2024 21:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі розповіли, до яких областей завтра прийдуть найбільші морози
Снігопад в Україні. Фото: ye.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В п'ятницю, 12 січня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі варто очікувати незначного снігу, вдень обійдеться без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 січня

На українців чекає хмарна з проясненнями погода. Вночі може бути невеликий сніг, вдень обійдеться без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі та вдень -8...-13 °С, вночі на Чернігівщині та Сумщині до -16 °С;
  • у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби -2...-7 °С.
мороз
Погода в Україні 12 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 12 січня

На Київщині погода буде хмарною з проясненнями.

Вночі невеликий сніг, день буде без опадів. На дорогах варто остерігатися ожеледиці.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі та вдень -8...-13 °С;
  • у Києві вночі та вдень близько -10 °С.
київ
Погода в Києві 12 січня. Фото: скриншот

Синоптики попереджають

Синоптики також повідомляють про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня.

11-12 січня на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей варто очікувати сходження снігу.

погода
Синоптики попереджають про лавини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у деяких регіонах України очікується снігова погода. Водночас синоптики попереджають про штормову небезпеку для півночі країни.

погода
Україна
сніг
морози
синоптик
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