В Укргідрометцентрі розповіли, до яких областей завтра прийдуть найбільші морози
В п'ятницю, 12 січня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі варто очікувати незначного снігу, вдень обійдеться без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 січня
На українців чекає хмарна з проясненнями погода. Вночі може бути невеликий сніг, вдень обійдеться без опадів. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі та вдень -8...-13 °С, вночі на Чернігівщині та Сумщині до -16 °С;
- у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби -2...-7 °С.
Погода на Київщині 12 січня
На Київщині погода буде хмарною з проясненнями.
Вночі невеликий сніг, день буде без опадів. На дорогах варто остерігатися ожеледиці.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень -8...-13 °С;
- у Києві вночі та вдень близько -10 °С.
Синоптики попереджають
Синоптики також повідомляють про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня.
11-12 січня на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей варто очікувати сходження снігу.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у деяких регіонах України очікується снігова погода. Водночас синоптики попереджають про штормову небезпеку для півночі країни.
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