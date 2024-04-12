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В Укргидрометцентре рассказали, каким областям нужно быть готовыми к дождю в субботу

12 апреля 2024 19:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 13 апреля
Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, в некоторых областях ожидается кратковременный дождь. При этом на большинстве территории нашего государства будет тепло. Температура воздуха будет достигать +16...+21 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 апреля

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С;
  • в Карпатах ночью +2...+7 °С, днем +10...+15 °С.
погода в Украи
Погода в Украине 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 13 апреля

В столице и области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С;
  • в Киеве ночью около +10 °С, днем +17...+19 °С.
погода в Киеве
Погода в Киевской области 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно одесситы наблюдали над городом солнечный нимб. Такое необычное явление может свидетельствовать об изменениях погоды и называется солнечным гало.

А во Львове во вторник, 9 апреля, зафиксировали температурный рекорд. Там днем воздух прогрелся до +25,8 °С. Последний раз такое тепло в апреле во Львове было в 1986 году. Тогда днем столбики термометров поднялись до +24,7 °С.

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