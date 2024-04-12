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В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям треба бути готовими до дощу в суботу

12 квітня 2024 19:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 13 квітня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у суботу, 13 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода, в деяких областях очікується короткочасний дощ. При цьому на більшості території нашої держави буде тепло. Температура повітря сягатиме +16...+21 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 13 квітня

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
  • у Карпатах вночі +2...+7 °С, вдень +10...+15 °С.
погода в Укра
Погода в Україні 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 13 квітня

У столиці і області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
  • у Києві вночі близько +10 °С, вдень +17...+19 °С.
погода в Києві
Погода в Київській області 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно одесити спостерігали над містом сонячний німб. Таке незвичне явище може свідчити про зміни в погоді та називається сонячним гало.

А у Львові у вівторок, 9 квітня, зафіксували температурний рекорд. Там удень повітря прогрілося до +25,8 °С. Востаннє таке тепло у квітні у Львові було у 1986 році. Тоді вдень стовпчики термометрів  піднялися до +24,7 °С.

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