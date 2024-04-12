В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям треба бути готовими до дощу в суботу
В Україні у суботу, 13 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода, в деяких областях очікується короткочасний дощ. При цьому на більшості території нашої держави буде тепло. Температура повітря сягатиме +16...+21 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 13 квітня
В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
- у Карпатах вночі +2...+7 °С, вдень +10...+15 °С.
Погода на Київщині 13 квітня
У столиці і області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С;
- у Києві вночі близько +10 °С, вдень +17...+19 °С.
Нагадаємо, нещодавно одесити спостерігали над містом сонячний німб. Таке незвичне явище може свідчити про зміни в погоді та називається сонячним гало.
А у Львові у вівторок, 9 квітня, зафіксували температурний рекорд. Там удень повітря прогрілося до +25,8 °С. Востаннє таке тепло у квітні у Львові було у 1986 році. Тоді вдень стовпчики термометрів піднялися до +24,7 °С.
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