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В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать украинцам на этой неделе

8 января 2024 17:48
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 9-12 января — прогноз от Укргидрометцентра
Бабушка идет по улице зимой. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается. Лишь завтра, 9 января, в южных и юго-восточных областях выпадет снег.

О погоде на эту неделю рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 9-12 января

9 января температура воздуха будет составлять:

  • ночью — -21...-15 °C;
  • днем — -12...-7 °C.

На юге страны и Закарпатье:

  • ночью — -13...-8 °C;
  • днем — -7...-2 °C.

10 января температура воздуха в Украине составит:

  • ночью — -12...-6 °C;
  • днем — -6...-1 °C.

11 января в нашей стране термометр покажет:

  • ночью — -8...-2 °C;
  • днем — -3...+2 °C.

Также в этот день, кроме южной части и Закарпатья, ожидается снег и мокрый снег. Кроме того, на дорогах страны будет гололед, поэтому следует быть осторожными.

Опасные метеорологические явления в Украине 9-10 января

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили украинцев об гололеде на дорогах страны в течение 9-10 января.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в сообщении.

погода от Укргидрометцентра
Опасные метеорологические явления в Украине 9-10 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине по состоянию на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией в Днепропетровской области. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта.

В свою очередь, в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.

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