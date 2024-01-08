Погода в Україні 9-12 січня — прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, на яку погоду чекати українцям цього тижня
В Україні найближчими днями опадів не очікується. Лише завтра, 9 січня, у південних та південно-східних областях випаде сніг.
Про погоду на цей тиждень розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 9-12 січня
9 січня температура повітря складатиме:
- вночі — -21...-15 °C;
- вдень — -12...-7 °C.
На півдні країни та Закарпатті:
- вночі — -13...-8 °C;
- вдень — -7...-2 °C.
10 січня температура повітря в Україні становитиме:
- вночі — -12...-6 °C;
- вдень — -6...-1 °C.
11 січня в нашій країні термометр покаже:
- вночі — -8...-2 °C;
- вдень — -3... +2 °C.
Також в цей день, крім південної частини та Закарпаття, очікується сніг та мокрий сніг. Крім того, на дорогах країни буде ожеледиця, тому варто бути обережними.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9-10 січня
Крім того, в Укргідрометцентрі попередили українців про ожеледицю на дорогах країни впродовж 9-10 січня.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту.
Своєю чергою, внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.
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