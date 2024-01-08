Погода в Україні 9-12 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Бабуся йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями опадів не очікується. Лише завтра, 9 січня, у південних та південно-східних областях випаде сніг.

Про погоду на цей тиждень розповіли в Укргідрометцентрі.

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9 січня температура повітря складатиме:

вночі — -21...-15 °C;

вдень — -12...-7 °C.

На півдні країни та Закарпатті:

вночі — -13...-8 °C;

вдень — -7...-2 °C.

10 січня температура повітря в Україні становитиме:

вночі — -12...-6 °C;

вдень — -6...-1 °C.

11 січня в нашій країні термометр покаже:

вночі — -8...-2 °C;

вдень — -3... +2 °C.

Також в цей день, крім південної частини та Закарпаття, очікується сніг та мокрий сніг. Крім того, на дорогах країни буде ожеледиця, тому варто бути обережними.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9-10 січня

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили українців про ожеледицю на дорогах країни впродовж 9-10 січня.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголосили у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9-10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту.

Своєю чергою, внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.