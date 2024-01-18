Погода в Украине завтра, 19 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра и где ждать значительных осадков
В Украине завтра, 19 января, будет облачная погода. На юге, востоке и в Днепропетровской области ожидаются дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 января
Температура воздуха:
- ночью — +1...+6 °С;
- днем — +4...+9 °С, на крайнем юге страны — до +12 °С.
На остальной территории страны предполагается умеренный дождь и мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах днем на севере небольшие осадки.
Температура воздуха в течение суток — -2...+3 °С. В центре страны — 0...+5 °С.
Ветер в Украине предполагается юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в восточных областях местами ожидаются порывы — 15-20 м/с.
На западе и севере страны местами ожидается гололедица.
Погода в Киеве 19 января
В Киеве и области завтра, 19 января, тоже будет облачная погода. Ночью ожидается умеренный дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег.
Также синоптики предупреждают о гололедице, которая будет местами на дорогах региона.
Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -2...+3 °С;
- днем — -2...+3 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — - 0...+2 °С;
- днем — 0...+2 °С.
Снеголавинные предупреждения
В Укргидрометцентре предупредили, что 18 и 19 января из-за оттепели и интенсивных осадков на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области предполагается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень). В свою очередь на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4йуровень), поэтому будьте осторожны.
Ранее мы писали, что в Киеве задействовано 283 единицы техники для уборки снега и противогололедной обработки. Отмечается, что именно спецтехника Киевавтодора чистит от снега городские дороги, мосты, спуски и подъемы в столице.
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