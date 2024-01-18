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В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра и где ждать значительных осадков

18 января 2024 14:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 19 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра
Женщина гуляет в парке зимой. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 19 января, будет облачная погода. На юге, востоке и в Днепропетровской области ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 января

Температура воздуха:

  • ночью — +1...+6 °С;
  • днем — +4...+9 °С, на крайнем юге страны — до +12 °С.

На остальной территории страны предполагается умеренный дождь и мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах днем на севере небольшие осадки.

Температура воздуха в течение суток — -2...+3 °С. В центре страны — 0...+5 °С.

Ветер в Украине предполагается юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в восточных областях местами ожидаются порывы — 15-20 м/с.

На западе и севере страны местами ожидается гололедица.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 19 января. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 января

В Киеве и области завтра, 19 января, тоже будет облачная погода. Ночью ожидается умеренный дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег.

Также синоптики предупреждают о гололедице, которая будет местами на дорогах региона.

Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -2...+3 °С;
  • днем — -2...+3 °С.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — - 0...+2 °С;
  • днем — 0...+2 °С.

Снеголавинные предупреждения

В Укргидрометцентре предупредили, что 18 и 19 января из-за оттепели и интенсивных осадков на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области предполагается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень). В свою очередь на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4йуровень), поэтому будьте осторожны.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Снеголавинная опасность в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что в Киеве задействовано 283 единицы техники для уборки снега и противогололедной обработки. Отмечается, что именно спецтехника Киевавтодора чистит от снега городские дороги, мосты, спуски и подъемы в столице.

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