Погода в Україні завтра, 19 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка гуляє в парку взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні завтра, 19 січня, буде хмарна погода. На півдні, сході та у Дніпропетровській області очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 січня

Температура повітря:

вночі — +1...+6 °С;

вдень — +4...+9 °С, на крайньому півдні країни — до +12 °С.

На решті території країни передбачається помірний дощ та мокрий сніг. На Закарпатті та в Карпатах вдень на півночі будуть невеликі опади.

Температура повітря впродовж доби — -2...+3 °С. В центрі країни — 0...+5 °С.

Вітер в Україні передбачається південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в східних областях місцями очікуються пориви — 15-20 м/с.

На заході та півночі країни місцями очікується ожеледиця.

Погода в Україні 19 січня. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 19 січня

У Києві та області завтра, 19 січня, теж буде хмарна погода. Вночі очікується помірний дощ, вдень — невеликий дощ та мокрий сніг.

Також синоптики попереджають про ожеледицю, яка буде місцями на дорогах регіону.

Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -2...+3 °С;

вдень — -2...+3 °С.

Температура повітря в Києві:

вночі — 0...+2 °С;

вдень — 0...+2 °С.

Сніголавинні попередження

В Укргідрометцентрі попередили, що 18 та 19 січня через відлигу та інтенсивні опади на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області передбачається значна снiголавинна небезпека (3 рівень). Своєю чергою на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей — очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень), тому будьте обережними.

Сніголавинна небезпека в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що у Києві задіяно 283 одиниці техніки для прибирання снігу та протиожеледної обробки. Зазначається, що саме спецтехніка "Київавтодору" чистить від снігу міські дороги, мости, спуски та підйоми у столиці.