Погода в Украине завтра, 10 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице во время снегопада. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине завтра, 10 января, будет облачно с прояснениями. Осадки следует ожидать жителям северных и восточных областей, там будет идти снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 января

Отмечается, что завтра, 10 января, на дорогах страны будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер — северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -11...-6°С, на востоке, в большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье — -17...-12°С;

днем — -6...-1°С, на Закарпатье и местами в Крыму — 0...+2°С.

Погода в Украине 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 января

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой снег.

Также синоптики предупреждают об гололеде на дорогах города.

Ветер — западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -11...-6 °С;

днем — -6...-1°С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — -10...-8 °С;

днем — -4...-2°С.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении и предупредили об гололеде в области и столице.

Погода в Киеве и области 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 10 января, после продолжительной непогоды в Одессе наконец-то нормализуется погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако сохранятся гололед и мороз.