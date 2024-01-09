Погода в Украине завтра, 10 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра и назвали области, где будет идти снег
В Украине завтра, 10 января, будет облачно с прояснениями. Осадки следует ожидать жителям северных и восточных областей, там будет идти снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 января
Отмечается, что завтра, 10 января, на дорогах страны будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Ветер — северо-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -11...-6°С, на востоке, в большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье — -17...-12°С;
- днем — -6...-1°С, на Закарпатье и местами в Крыму — 0...+2°С.
Погода в Киеве 10 января
В столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой снег.
Также синоптики предупреждают об гололеде на дорогах города.
Ветер — западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -11...-6 °С;
- днем — -6...-1°С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — -10...-8 °С;
- днем — -4...-2°С.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении и предупредили об гололеде в области и столице.
Напомним, завтра, 10 января, после продолжительной непогоды в Одессе наконец-то нормализуется погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако сохранятся гололед и мороз.
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