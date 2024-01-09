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В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра та назвали області, де йтиме сніг

9 січня 2024 21:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 10 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці під час снігопаду. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 10 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. На опади варто чекати жителям північних та східних областей, там йтиме сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 січня

Зазначається, що завтра, 10 січня, на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обачними. 

Вітер — північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -11...-6 °С, на сході, в більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті — -17...-12 °С;
  • вдень — -6...-1 °С, на Закарпатті та місцями в Криму — 0...+2 °С.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 10 січня

У столиці завтра очікується хмарна погода з проясненнями, місцями йтиме невеликий сніг. 

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах міста. 

Вітер — західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області: 

  • вночі — -11...-6 °С;
  • вдень — -6...-1 °С.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -10...-8 °С;
  • вдень — -4...-2 °С. 

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні та попередили про ожеледицю в області та столиці. 

погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода у Києві та області 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 10 січня, після тривалої негоди в Одесі нарешті нормалізується погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зберігатиметься ожеледиця та мороз.

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