Погода в Україні завтра, 10 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра та назвали області, де йтиме сніг
В Україні завтра, 10 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. На опади варто чекати жителям північних та східних областей, там йтиме сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 січня
Зазначається, що завтра, 10 січня, на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обачними.
Вітер — північно-західний, західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -11...-6 °С, на сході, в більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті — -17...-12 °С;
- вдень — -6...-1 °С, на Закарпатті та місцями в Криму — 0...+2 °С.
Погода у Києві 10 січня
У столиці завтра очікується хмарна погода з проясненнями, місцями йтиме невеликий сніг.
Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах міста.
Вітер — західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -11...-6 °С;
- вдень — -6...-1 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -10...-8 °С;
- вдень — -4...-2 °С.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні та попередили про ожеледицю в області та столиці.
Нагадаємо, завтра, 10 січня, після тривалої негоди в Одесі нарешті нормалізується погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зберігатиметься ожеледиця та мороз.
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