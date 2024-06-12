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В Укргидрометцентре заявили о циклоне над Украиной — когда уйдет непогода

12 июня 2024 16:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Когда дождливый циклон покинет Украину
Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: открытые источники
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Над Украиной в среду, 12 июня, фиксируют циклон, который принес дожди и грозы. В некоторых областях количество осадков уже достигло критерия "значительный дождь".

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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"Сегодняшнее утро принесло Украине длительные дожди, вызванные активным циклоном, который образовался над территорией нашей страны", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что циклон имеет закрученную форму и двигается над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди имеют длительный характер.

дожди в Украине 12 июня
Циклон над Украиной. Фото: Укргидрометцентр

В частности, над левым берегом страны развиваются кучевые грозовые облака — их можно увидеть обрамленными красными линиями. Они сигнализируют, что температура на вершине облака меньше -45 °C.

В Укргидрометцентре отметили, что грозовые дожди там носят кратковременный, но ливневый характер.

"Дождет до конца дня, к вечеру непогода ослабится, отступая на северо-восток, но полностью покинет территорию нашей страны лишь в середине ночи", — добавили синоптики.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, сегодня в Киеве в результате непогоды в городе затопило улицы, в некоторых районах автомобили буквально "плавают".

А корреспондент Новини.LIVE побывал на местах подтоплений — фоторепортаж.

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