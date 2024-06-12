Коли дощовий циклон покине Україну

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Над Україною у середу, 12 червня, фіксують циклон, який приніс дощі та грози. У деяких областях кількість опадів вже досягнула критерію "значний дощ".

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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"Сьогоднішній ранок приніс Україні тривалі дощі, викликані активним циклоном, що утворився над територією нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Синоптики зауважили, що циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі мають тривалий характер.

Циклон над Україною. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, над лівим берегом країни розвиваються купчасті грозові хмари — їх можна побачити обрамленими у червоні лінії. Вони сигналізують, що температура на вершині хмари менша -45 °C.

В Укргідрометцентрі зазначили, що грозові дощі там мають короткочасний, але зливовий характер.

"Дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, відступаючи на північний-схід, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі", — додали синоптики.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні у Києві внаслідок негоди в місті затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".

А кореспондент Новини.LIVE побував на місцях підтоплень — фоторепортаж.