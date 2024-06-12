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В Укргідрометцентрі заявили про циклон над Україною — коли піде негода

12 червня 2024 16:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Коли дощовий циклон покине Україну
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: відкриті джерела
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Над Україною у середу, 12 червня, фіксують циклон, який приніс дощі та грози. У деяких областях кількість опадів вже досягнула критерію "значний дощ".

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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"Сьогоднішній ранок приніс Україні тривалі дощі, викликані активним циклоном, що утворився над територією нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Синоптики зауважили, що циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі мають тривалий характер.

дощі в Україні 12 червня
Циклон над Україною. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, над лівим берегом країни розвиваються купчасті грозові хмари — їх можна побачити обрамленими у червоні лінії. Вони сигналізують, що температура на вершині хмари менша -45 °C. 

В Укргідрометцентрі зазначили, що грозові дощі  там мають короткочасний, але зливовий характер. 

"Дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, відступаючи на північний-схід, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі", — додали синоптики.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні у Києві внаслідок негоди в місті затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".

А кореспондент Новини.LIVE побував на місцях підтоплень — фоторепортаж.

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