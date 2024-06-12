Коли дощовий циклон покине Україну

В Укргідрометцентрі заявили про циклон над Україною — коли піде негода
Над Україною у середу, 12 червня, фіксують циклон, який приніс дощі та грози. У деяких областях кількість опадів вже досягнула критерію "значний дощ".
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Зміни погоди в Україні
"Сьогоднішній ранок приніс Україні тривалі дощі, викликані активним циклоном, що утворився над територією нашої країни", — йдеться у повідомленні.
Синоптики зауважили, що циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі мають тривалий характер.
Зокрема, над лівим берегом країни розвиваються купчасті грозові хмари — їх можна побачити обрамленими у червоні лінії. Вони сигналізують, що температура на вершині хмари менша -45 °C.
В Укргідрометцентрі зазначили, що грозові дощі там мають короткочасний, але зливовий характер.
"Дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, відступаючи на північний-схід, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі", — додали синоптики.
Нагадаємо, сьогодні у Києві внаслідок негоди в місті затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".
А кореспондент Новини.LIVE побував на місцях підтоплень — фоторепортаж.
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