В Укргидромтцентре предупредили об угрозе, связанной с резким потеплением

Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 марта

В воскресенье в северных и западных областях Украины кроме востока небольшие и умеренные дожди.

В Карпатах не обойдется без мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью на всей территории Украины ожидается 0...+6 °С;

днем в большинстве западных, северных областей +4...+9 °С, на остальной территории +10...+15 °С.

Погода в Украине 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24 марта

В Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С;

в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.

Погода в Киеве 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Снеголовичная опасность третьего уровня, спровоцированная оттепелью, ожидается 23-24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Мы рассказывали, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.