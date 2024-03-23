В Укргидромтцентре предупредили об угрозе, связанной с резким потеплением
В воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 24 марта
В воскресенье в северных и западных областях Украины кроме востока небольшие и умеренные дожди.
В Карпатах не обойдется без мокрого снега.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью на всей территории Украины ожидается 0...+6 °С;
- днем в большинстве западных, северных областей +4...+9 °С, на остальной территории +10...+15 °С.
Погода в Киеве 24 марта
В Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С;
- в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.
Синоптики предупреждают
Снеголовичная опасность третьего уровня, спровоцированная оттепелью, ожидается 23-24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — предупредили в Укргидрометцентре.
Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Мы рассказывали, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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