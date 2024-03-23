Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидромтцентре предупредили об угрозе, связанной с резким потеплением arrow

В Укргидромтцентре предупредили об угрозе, связанной с резким потеплением

23 марта 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидромтцентре предупредили об угрозе, связанной с резким потеплением
Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 24 марта

В воскресенье в северных и западных областях Украины кроме востока небольшие и умеренные дожди.

В Карпатах не обойдется без мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью на всей территории Украины ожидается 0...+6 °С;
  • днем в большинстве западных, северных областей +4...+9 °С, на остальной территории +10...+15 °С.
погода в Украине 24 марта
Погода в Украине 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24 марта

В Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С;
  • в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.
погода в Киеве 24 марта
Погода в Киеве 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Снеголовичная опасность третьего уровня, спровоцированная оттепелью, ожидается 23-24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

синоптики предупредили
Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Мы рассказывали, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

погода
Киев
Укргидрометцентр
Украина
прогнозы
синоптик
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе