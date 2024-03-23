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В Укргідромтцентрі попередили про загрозу, пов'язану з різким потеплінням

23 березня 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідромтцентрі попередили про загрозу, пов'язану з різким потеплінням
Люди відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В неділю, 24 березня, на українців очікує тепла погода. Температура повітря вночі складатиме 0...+6 °С, а вдень +10...+15 °С. В зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 березня

В неділю у північних та західних областях України, крім сходу, невеликі та помірні дощі.

В Карпатах не обійдеться без мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі по всій території України очікується 0...+6 °С;
  • вдень у більшості західних, північних областей +4...+9 °С, на решті території +10...+15 °С.
погода в Україні 24 березня
Погода в Україні 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 24 березня

В Києві очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.
погода в Києві 24 березня
Погода в Києві 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Сніголавинна небезпека третього рівня, спровокована відлигою, очікується 23-24 березня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

синоптики попередили
Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Ми розповідали, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. 

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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