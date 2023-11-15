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В Укргидрометцентре дали неутешительный прогноз на завтра — каким регионам приготовиться к непогоде

15 ноября 2023 18:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 16 ноября — ожидаются дожди.
Мужчина под зонтиком идет по затопленной улице. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Українців і надалі очікує хмарна погода. Крім того, у частині українських областей варто очікувати на невелиці дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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На українців очікує хмарна погода. Варто остерігатися невеликих дощів, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях обійдеться без них.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°С.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні спонукатиме одягатися тепліше:

  • температура вночі та вдень +2...+7°С;
  • у південній частині вночі +4...+9°С тепла, вдень 7...+12°С.
погода
Погода в Україні 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода 16 листопада по Київщині

Як і в усій Україні, киянам доведеться зіштовхнутися з хмарною погодою. Також очікується невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом ❄️

Вітер північно-західний ↘️, 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с.

  • Температура по області вночі та вдень 2...+7°С;
  • у Києві вночі та вдень 5...+7°С.
погода
Погода на Київщині 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

Нагадуємо, що сьогодні, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі. 

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