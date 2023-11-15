Прогноз погоди в Україні 16 листопада — очікуються дощі

Чоловік під парасолею йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН

Українців і надалі очікує хмарна погода. Крім того, у частині українських областей варто очікувати на невелиці дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 листопада

На українців очікує хмарна погода. Варто остерігатися невеликих дощів, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях обійдеться без них.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°С.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні спонукатиме одягатися тепліше:

температура вночі та вдень +2...+7°С;

у південній частині вночі +4...+9°С тепла, вдень 7...+12°С.

Погода в Україні 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода 16 листопада по Київщині

Як і в усій Україні, киянам доведеться зіштовхнутися з хмарною погодою. Також очікується невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом

Вітер північно-західний , 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі та вдень 2...+7°С;

у Києві вночі та вдень 5...+7°С.

Погода на Київщині 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

Нагадуємо, що сьогодні, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі.