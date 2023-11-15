Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідтометцентрі дали невтішний прогноз на завтра — яким регіонам приготуватися до негоди arrow

В Укргідтометцентрі дали невтішний прогноз на завтра — яким регіонам приготуватися до негоди

15 листопада 2023 18:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 16 листопада — очікуються дощі
Чоловік під парасолею йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Українців і надалі очікує хмарна погода. Крім того, у частині українських областей варто очікувати на невелиці дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 16 листопада

На українців очікує хмарна погода. Варто остерігатися невеликих дощів, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях обійдеться без них.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°С.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні спонукатиме одягатися тепліше:

  • температура вночі та вдень +2...+7°С;
  • у південній частині вночі +4...+9°С тепла, вдень 7...+12°С.
погода
Погода в Україні 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода 16 листопада по Київщині

Як і в усій Україні, киянам доведеться зіштовхнутися з хмарною погодою. Також очікується невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом ❄️

Вітер північно-західний ↘️, 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с.

  • Температура по області вночі та вдень 2...+7°С;
  • у Києві вночі та вдень 5...+7°С.
погода
Погода на Київщині 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

Нагадуємо, що сьогодні, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі