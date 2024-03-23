Магнитные бури в Украине сегодня, 23 марта - прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от мигрени. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури сегодня, 23 марта, не угрожают своим появлением. Магнитосфера Земли остается спокойной, а в последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 23 марта

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки не представляют угрозы для людей. Сегодня геомагнитное поле может находиться на спокойном уровне, солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 23 марта

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

количество солнечных пятен — 80.

Нападение у девушки от воздействия магнитных бурь. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь наносит вред человеческому организму, образуя риски проявления сердечно-сосудистых пороков. Поэтому, чтобы спастись от их влияния, рекомендуем выполнять следующие рекомендации:

не злоупотребляйте жирным, жареным и острым, добавьте в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

откажитесь на определенные дни от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай;

чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;

не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также учёные показали поразительные кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.