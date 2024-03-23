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Відома точна дата — чи варто чекати на магнітні бурі 23 березня

23 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 23 березня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від мігрені. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 23 березня, не загрожують своєю появою. Магнітосфера Землі залишається спокійною, а за останні 24 години сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 березня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не несуть загрози для людей. Сьогодні геомагнітне поле може перебувати  на спокійному рівні, сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 23 березня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%.
  • кількість сонячних плям – 80.
Відома точна дата — чи варто чекати на магнітні бурі 23 березня
Напад у дівчини від впливу магнітних бур. Джерело: freepik

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур завдає шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву серцево-судинних вад. Тому аби врятуватись від їхнього впливу, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:

  • не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;
  • частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
  • не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль

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