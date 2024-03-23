Магнітні бурі в Україні сьогодні, 23 березня — прогноз астросиноптиків

Відома точна дата — чи варто чекати на магнітні бурі 23 березня
Магнітні бурі сьогодні, 23 березня, не загрожують своєю появою. Магнітосфера Землі залишається спокійною, а за останні 24 години сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 23 березня
За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не несуть загрози для людей. Сьогодні геомагнітне поле може перебувати на спокійному рівні, сонячна активність буде низькою.
Сонячна активність на 23 березня
- ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
- ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%.
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%.
- кількість сонячних плям – 80.
Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур
Вплив магнітних бур завдає шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву серцево-судинних вад. Тому аби врятуватись від їхнього впливу, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:
- не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
- відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;
- частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
- не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.
А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.
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