Магнітні бурі в Україні сьогодні, 23 березня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає від мігрені. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі сьогодні, 23 березня, не загрожують своєю появою. Магнітосфера Землі залишається спокійною, а за останні 24 години сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 березня

За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не несуть загрози для людей. Сьогодні геомагнітне поле може перебувати на спокійному рівні, сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 23 березня

ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%.

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%.

кількість сонячних плям – 80.

Напад у дівчини від впливу магнітних бур. Джерело: freepik

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур завдає шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву серцево-судинних вад. Тому аби врятуватись від їхнього впливу, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:

не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;

частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;

не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.