Магнитные бури сегодня, 27 февраля, — известен точный прогноз

Девушка страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik

Магнитных бурь во вторник, 27 февраля, не предполагается. Магнитосфера Земли остается спокойной, а солнечная активность за последние сутки была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 27 февраля

В течение 24 часов на Солнце произошло шесть вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки не вредят человеческому организму, но ожидается, что во вторник, 27 февраля, геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность умеренной.

Солнечная активность 27 февраля

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;

количество солнечных пятен — 51.

Мужчина страдает от воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье людей очень сильно и опасно. Предупреждения о них помогают минимизировать появление ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты.

Поэтому во избежание негативных последствий от их негативного влияния настоятельно рекомендуем заранее не употреблять кофе, энергетические напитки и алкоголь. Если вы чувствуете метеозависимость — запасайтесь необходимыми лекарствами, которые способны защитить ваше здоровье, или облегчить протекание воздействия магнитных бурь, а также употребляйте большое количество воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон и избежать проявлений мигрени, рекомендуем принимать контрастный душ.

Напомним, ранее ученые из французской лаборатории астрофизики Бордо как появление неизвестной звезды изменило земную орбиту миллионы лет назад.

А американские фармацевты Varda Space Industries, имеющие космический фармацевтический завод, смогли вырастить в космосе лекарства против ВИЧ, СПИДа и гепатита С.