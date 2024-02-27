Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Известен точный прогноз — стоит ли ожидать сегодня магнитных бурь arrow

Известен точный прогноз — стоит ли ожидать сегодня магнитных бурь

27 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 27 февраля, — известен точный прогноз
Девушка страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь во вторник, 27 февраля, не предполагается. Магнитосфера Земли остается спокойной, а солнечная активность за последние сутки была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 27 февраля

В течение 24 часов на Солнце произошло шесть вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки не вредят человеческому организму, но ожидается, что во вторник, 27 февраля, геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность умеренной.

Солнечная активность 27 февраля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;
  • количество солнечных пятен — 51.
Известен точный прогноз — стоит ли ждать сегодня магнитных бурь.
Мужчина страдает от воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье людей очень сильно и опасно. Предупреждения о них помогают минимизировать появление ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты.

Поэтому во избежание негативных последствий от их негативного влияния настоятельно рекомендуем заранее не употреблять кофе, энергетические напитки и алкоголь. Если вы чувствуете метеозависимость — запасайтесь необходимыми лекарствами, которые способны защитить ваше здоровье, или облегчить протекание воздействия магнитных бурь, а также употребляйте большое количество воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон и избежать проявлений мигрени, рекомендуем принимать контрастный душ.

Напомним, ранее ученые из французской лаборатории астрофизики Бордо как появление неизвестной звезды изменило земную орбиту миллионы лет назад.

А американские фармацевты Varda Space Industries, имеющие космический фармацевтический завод, смогли вырастить в космосе лекарства против ВИЧ, СПИДа и гепатита С.

погода
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
головная боль
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме