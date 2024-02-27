Магнітні бурі сьогодні, 27 лютого, — відомий точний прогноз

Відомий точний прогноз — чи варто чекати сьогодні на магнітні бурі
Магнітних бур у вівторок, 27 лютого, не передбачається. Магнітосфера Землі залишається спокійною, а сонячна активність за останню добу була помірною.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 лютого
Протягом 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2. Такі спалахи не шкодять людському організму, але очікується, що у вівторок, 27 лютого, геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність — помірною.
Сонячна активність 27 лютого
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;
- кількість сонячних плям — 51.
Як запобігти негативному впливу магнітних бур на здоров'я
Вплив магнітних бур на здоров'я людей дуже сильний та небезпечний. Попередження про них допомагають мінімізувати появу ішемічних серцево-судинних хвороб, таких як інфаркти чи інсульти.
Тому аби уникнути негативних наслідків від їхнього негативного впливу наполегливо рекомендуємо заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість якщо ви відчуваєте метеозалежність — запасайтеся необхідним ліками, які здатні захистити ваше здоров'я, або полегшать протікання впливу магнітних бур, а також вживайте велику кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон та уникнути проявів мігрені, рекомендуємо приймати контрастний душ.
Нагадаємо, раніше науковці з французької лабораторії астрофізики Бордо, як поява невідомої зірки змінила земну орбіту мільйони років тому.
А американські фармацевти Varda Space Industries, які мають космічний фармацевтичний завод, змогли виростити у космосі ліки проти ВІЛу, СНІДу та гепатиту С.
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