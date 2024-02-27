Магнітні бурі сьогодні, 27 лютого, — відомий точний прогноз

Дівчина страждає головним болем. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур у вівторок, 27 лютого, не передбачається. Магнітосфера Землі залишається спокійною, а сонячна активність за останню добу була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 27 лютого

Протягом 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2. Такі спалахи не шкодять людському організму, але очікується, що у вівторок, 27 лютого, геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність — помірною.

Сонячна активність 27 лютого

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;

кількість сонячних плям — 51.

Чоловік страждає від впливу магнітної бурі. Джерело: freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур на здоров'я

Вплив магнітних бур на здоров'я людей дуже сильний та небезпечний. Попередження про них допомагають мінімізувати появу ішемічних серцево-судинних хвороб, таких як інфаркти чи інсульти.

Тому аби уникнути негативних наслідків від їхнього негативного впливу наполегливо рекомендуємо заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість якщо ви відчуваєте метеозалежність — запасайтеся необхідним ліками, які здатні захистити ваше здоров'я, або полегшать протікання впливу магнітних бур, а також вживайте велику кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон та уникнути проявів мігрені, рекомендуємо приймати контрастний душ.

Нагадаємо, раніше науковці з французької лабораторії астрофізики Бордо, як поява невідомої зірки змінила земну орбіту мільйони років тому.

А американські фармацевти Varda Space Industries, які мають космічний фармацевтичний завод, змогли виростити у космосі ліки проти ВІЛу, СНІДу та гепатиту С.