Магнитные бури на 19 марта от Meteoprog

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото иллюстративное: freepik

Магнитных бурь по состоянию на сегодня, 19 марта, не ожидается. Состояние земной магнитосферы сейчас стабильное, за последние сутки солнечная активность была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog

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Магнитные бури 19 марта

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки не вредят человеческому организму. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на спокойном уровне, а солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 19 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 38.

Приступ мигрени у парня из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье

От отрицательного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье человека. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

Чаще бывайте на улице и регулярно проветривайте помещение;

Избегайте интенсивных физических упражнений, но не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками;

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду, травяной чай и домашние компоты;

Принимайте перед сном контрастный душ для ускорения засыпания и улучшения ночного отдыха.

Напомним, группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.

Также мы писали, что на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли наблюдать его невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.