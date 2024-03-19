Магнітні бурі на 19 березня від Meteoprog

Відомий точний прогноз — чи варто очікувати магнітні бурі 19 березня
Магнітних бур станом на сьогодні, 19 березня, не очікується. Стан земної магнітосфери наразі стабільний, за останню добу сонячна активність була помірною.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 березня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не шкодять організму людини. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні, а сонячна активність буде низькою.
Сонячна активність на 19 березня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 38.
Як боротися з впливом магнітних бур на здоров'я
Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:
- Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
- Частіше бувайте на вулиці, та регулярно провітрюйте приміщення;
- Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками;
- Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді, трав'яному чаю та домашнім компотам;
- Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення нічного відпочинку.
Нагадаємо, група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.
Також ми писали, що на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення.
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