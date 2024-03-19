Магнітні бурі на 19 березня від Meteoprog

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур станом на сьогодні, 19 березня, не очікується. Стан земної магнітосфери наразі стабільний, за останню добу сонячна активність була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 березня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не шкодять організму людини. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 19 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 38.

Напад мігрені у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров'я

Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

Частіше бувайте на вулиці, та регулярно провітрюйте приміщення;

Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками;

Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді, трав'яному чаю та домашнім компотам;

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.

Також ми писали, що на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення.