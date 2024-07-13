Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 13 июля.

Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 13 июля, погода в Одессе будет жаркой и сухой. Осадков синоптики не предполагают. Температура днем может подняться до +34 °C, а морская вода прогреется до +26 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +24...+26 °C, днем +32...+34 °C.

Температура морской воды +25...+26 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +21...+26 °C, днем +32...+37 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 13 июля

В Украине сегодня, 13 июля, погода не изменится. Только в Сумской и Харьковской области станет прохладнее. В этих областях, а также на крайнем мероприятии Украины, а также в Крыму ожидается +30...+34°C.

На остальной территории Украины сильная жара, в течение дня +35...+40°C, в южной части +38...+42°C. Ветер в Украине восточный и юго-восточный, порывы незначительные.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.