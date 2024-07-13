Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 13 июля.

Температура падать не будет — синоптики о погоде в Одессе на сегодня
В субботу, 13 июля, погода в Одессе будет жаркой и сухой. Осадков синоптики не предполагают. Температура днем может подняться до +34 °C, а морская вода прогреется до +26 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +24...+26 °C, днем +32...+34 °C.
- Температура морской воды +25...+26 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +21...+26 °C, днем +32...+37 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 13 июля
В Украине сегодня, 13 июля, погода не изменится. Только в Сумской и Харьковской области станет прохладнее. В этих областях, а также на крайнем мероприятии Украины, а также в Крыму ожидается +30...+34°C.
На остальной территории Украины сильная жара, в течение дня +35...+40°C, в южной части +38...+42°C. Ветер в Украине восточный и юго-восточный, порывы незначительные.
Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
Читайте Новини.LIVE!